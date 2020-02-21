Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в ДНР”»

21 февраля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”», принятый Народным Советом 21 февраля 2020 года.

Законом устанавливаются нормы, согласно которым в состав иных источников внутреннего финансирования дефицита Республиканского бюджета включаются средства, полученные от погашения кредитов, предоставленных в предыдущих финансовых годах из Республиканского бюджета, а также согласно которым остатки средств Республиканского бюджета на начало текущего финансового года по решению Правительства могут быть направлены на финансирование дефицита Республиканского бюджета.

Кроме того, Законом предусмотрено наделение министра финансов полномочиями по принятию решения об изменении показателей сводной бюджетной росписи без внесения изменений в закон о Республиканском бюджете в случае использования, перераспределения средств резервных фондов, а также средств, иным образом зарезервированных в составе утверждённых бюджетных ассигнований.

Также Законом закрепляется временная норма, согласно которой утверждение Республиканского бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов осуществляется Правительством до принятия закона о Республиканском бюджете на очередной финансовый год и принятия бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Закон распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 21.02.2020 № 102-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”».