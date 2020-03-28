Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон ДНР “Об особых правовых режимах”»

28 марта 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об особых правовых режимах”», принятый Народным Советом 28 марта 2020 года.

Законом предусматривается возможность создания Главой ДНР при введении режима чрезвычайного положения специального органа управления – Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Главе ДНР, а также закрепляются её основные функции и задачи.

Кроме того, Законом прописаны задачи и функции, а также порядок организации деятельности указанной Государственной комиссии.

Действие статьи 1 настоящего Закона распространяется на отношения, возникшие со дня вступления в силу Закона ДНР «Об особых правовых режимах».

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 28.03.2020 № 111-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об особых правовых режимах”».