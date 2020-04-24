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Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О нормативных правовых актах”»

24 апреля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики О нормативных правовых актах”», принятый Народным Советом 24 апреля 2020 года.

Закон устанавливает порядок внесения изменений в принятые и опубликованные, но ещё не вступившие в силу нормативные правовые акты.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.04.2020 № 134-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О нормативных правовых актах”».

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