Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О профессиональных союзах”»

7 сентября 2020 года вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О профессиональных союзах”», принятый Народным Советом 1 сентября.

В Законе уточнены некоторые нормы Закона ДНР «О профессиональных союзах», регулирующего деятельность профессиональных союзов, а также определён механизм взаимодействия Республиканского объединения профсоюзов и отраслевых республиканских профсоюзов по выстраиванию единой стратегии действий профсоюзов Республики на международном уровне.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 04.09.2020 № 186-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О профессиональных союзах”».