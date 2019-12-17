Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О регистрации расчетных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчетов” и в статью 155 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”»

17 декабря 2019 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О регистрации расчетных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчетов” и в статью 155 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе“», принятый Народным Советом 13 декабря 2019 года.

Закон направлен на обеспечение единства правовых норм законодательства ДНР, конкретизацию отдельных положений действующих законов, а также усовершенствование правовых механизмов, регулирующих правоотношения в сфере регистрации расчётных операций.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 13.12.2019 № 77-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О регистрации расчетных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчетов” и в статью 155 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».