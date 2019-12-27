Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О социальной защите ветеранов войны”»

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27 декабря 2019 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О социальной защите ветеранов войны”», принятый Народным Советом 27 декабря 2019 года.

Закон устраняет проблемные вопросы, возникающие при урегулировании особенностей присвоения статуса участника боевых действий соответствующим лицам и порядка выдачи документов, подтверждающих право предоставления государственной социальной поддержки определённым категориям лиц, предусмотренным Законом.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 27.12.2019 № 87-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О социальной защите ветеранов войны”».

 

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