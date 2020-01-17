Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”»

17 января 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”», принятый Народным Советом 15 января 2020 года.

Законом Таможенная служба наделяется правом выдавать предварительное решение о классификации товаров согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по письменному заявлению декларанта или уполномоченного им лица.

Также Законом вводится механизм контроля таможенной стоимости товаров с применением уровня индикативных цен, то есть фиксированных цен, отвечающих сложившимся или складывающимся ценам на соответствующий товар на рынке экспорта или импорта на момент осуществления экспортной или импортной операции с учётом условий поставки и условий осуществления расчётов, определенных нормативными правовыми актами Правительства. Также Правительство наделяется полномочиями утверждать положение о применении индикативных цен и перечень товаров, на которые устанавливаются индикативные цены для расчёта таможенной стоимости.

Кроме того, Закон предусматривает наделение Правительства полномочиями по установлению упрощённого порядка пропуска товаров, транспортных средств и иных предметов через таможенную границу Донецкой Народной Республики для сопредельных ДНР государств, например для ЛНР.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 15.01.2020 № 94-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”».