Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики”»

13 января 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики“», принятый Народным Советом 30 декабря 2019 года.

В соответствии с Законом Центральный республиканский банк Донецкой Народной Республики наделяется полномочиями принимать решение о предоставлении или продлении займа денежных средств на покрытие временного кассового разрыва республиканскому органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере финансов, на определённый срок с установлением граничного предела денежной суммы такого займа.

Закон принят в целях обеспечения постоянного, непрерывного и своевременного осуществления финансирования текущих расходов из Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 30.12.2019 № 88-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики”».