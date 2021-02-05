Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об электроэнергетике”»

Сегодня, 5 февраля 2021 года, вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об электроэнергетике”», принятый Народным Советом 5 февраля.

Законом устанавливаются штрафные санкции, которые могут быть применены к юридическим лицам в случае совершения предусмотренных Законом правонарушений. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – «Закон Донецкой Народной Республики “Об электроэнергетике”».