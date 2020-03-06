Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”»

6 марта 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”», принятый Народным Советом 6 марта 2020 года.

Законом предусматривается, что образовательная деятельность в образовательных организациях будет осуществляться на государственном языке, при этом сохраняется возможность получения дошкольного, начального общего и основного общего образования на родном языке по желанию родителей обучающихся.

Правительство Донецкой Народной Республики должно обеспечить приведение в соответствие с настоящим Законом нормативных правовых актов республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере образования, до начала 2020–2021 учебного года.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 06.03.2020 № 107-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”».