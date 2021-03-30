Новое в законодательстве

Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”»

30 марта 2021 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”», принятый Народным Советом 26 марта.

Законом закреплены понятие и особенности формирования, а также установлены источники пополнения Фонда развития угольной отрасли, средства которого будут использоваться по целевому назначению, а именно для реструктуризации и развития угольной отрасли Донецкой Народной Республики. Это обеспечит модернизацию предприятий угольной промышленности.

Также Закон предусматривает наделение Правительства полномочиями по установлению порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Фонда развития угольной отрасли Донецкой Народной Республики.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.03.2021 № 264-IIНС «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”».

Новости по теме

Глава ДНР подписал Закон «О внесении изменений в статью 72 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”»

Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в статьи 6 и 8 Закона Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”»

Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики»

Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 5 Закона Донецкой Народной Республики “О судебном сборе”»