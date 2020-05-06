Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в законы ДНР “О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)” и “О нотариате”»

6 мая 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики “О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)” и “О нотариате”», принятый Народным Советом 4 мая 2020 года.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 04.05.2020 № 145-IIНС «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики “О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)” и “О нотариате”».