Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в Законы ДНР “О Центральном Республиканском Банке ДНР” и “О налоговой системе”»

28 марта 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Законы Донецкой Народной Республики “О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики” и “О налоговой системе”», принятый Народным Советом 28 марта 2020 года.

Закон устанавливает норму, согласно которой в период действия особого правового режима либо режима повышенной готовности указами Главы ДНР могут устанавливаться особенности условий и порядка оказания банковских и финансовых услуг, включая определение процентной ставки по операциям ЦРБ.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 28.03.2020 № 114-IIНС «О внесении изменений в Законы Донецкой Народной Республики “О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики” и “О налоговой системе”».