Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменений в законы ДНР “О железнодорожном транспорте” и “О трансграничных концернах”»

30 июля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики “О железнодорожном транспорте” и “О трансграничных концернах”», принятый Народным Советом 17 июля 2020 года.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 17.07.2020 № 170-IIНС «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики “О железнодорожном транспорте” и “О трансграничных концернах”».