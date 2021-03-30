Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики»

30 марта 2021 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики», принятый Народным Советом 26 марта.

Закон закрепляет в Гражданском кодексе полномочия судебных приставов, в настоящее время осуществляющих принудительное исполнение исполнительных документов.

Так, внесены изменения в статьи 425 и 661 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики: слова «государственный исполнитель» заменены словами «судебный пристав».

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.03.2021 № 267-IIНС «О внесении изменения в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики».