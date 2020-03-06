Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 10 Конституции Донецкой Народной Республики»

6 марта 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 10 Конституции Донецкой Народной Республики», принятый Народным Советом 6 марта 2020 года.

За русским языком закрепляется статус единственного государственного языка.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 06.03.2020 № 106-IIНС «О внесении изменения в статью 10 Конституции Донецкой Народной Республики».