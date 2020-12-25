Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 10 Закона ДНР “О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности”»

25 декабря 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 10 Закона Донецкой Народной Республики “О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности”», принятый Народным Советом 18 декабря.

Закон исключает хозяйственную деятельность по производству, экспорту и импорту дисков для лазерных систем считывания и матриц из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 18.12.2020 № 227-IIНС «О внесении изменения в статью 10 Закона Донецкой Народной Республики “О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности”».