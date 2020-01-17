Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 122 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”»

17 января 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 122 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», принятый Народным Советом 15 января 2020 года.

Законом устанавливается норма, согласно которому органы местного самоуправления смогут корректировать правовой механизм порядка расчёта минимальной стоимости месячной аренды 1 м2 общей площади недвижимого имущества субъектов хозяйствования и физических лиц на соответствующей административно-территориальной единице в соответствии с налоговым законодательством ДНР.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 15.01.2020 № 95-IIНС «О внесении изменения в статью 122 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».