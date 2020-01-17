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Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 122 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”»

17 января 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 122 Закона Донецкой Народной Республики О налоговой системе”», принятый Народным Советом 15 января 2020 года.

Законом устанавливается норма, согласно которому органы местного самоуправления смогут корректировать правовой механизм порядка расчёта минимальной стоимости месячной аренды 1 м2 общей площади недвижимого имущества субъектов хозяйствования и физических лиц на соответствующей административно-территориальной единице в соответствии с налоговым законодательством ДНР.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 15.01.2020 № 95-IIНС «О внесении изменения в статью 122 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».

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