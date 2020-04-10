Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 139 Закона ДНР “О налоговой системе”»

10 апреля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 139 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», принятый Народным Советом 3 апреля 2020 года.

Закон дополняет действующее законодательство субъектом, а именно «государственным учреждением», который не будет являться плательщиком налога за образование радиоактивных отходов и временное хранение радиоактивных отходов их производителями сверх установленного условиями разрешения срока. Также для данного субъекта речь идёт и об отходах, накопленных ранее.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 03.04.2020 № 122-IIНС «О внесении изменения в статью 139 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».