Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 18 Закона ДНР “О статусе военнослужащих”»

3 июля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 18 Закона Донецкой Народной Республики “О статусе военнослужащих”», принятый Народным Советом 26 июня 2020 года.

Закон конкретизирует круг военнослужащих, детям которых предоставляется в первоочередном порядке места в муниципальных общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях, а также в летних оздоровительных лагерях. Так, право на данную льготу получили дети погибших военнослужащих, дети военнослужащих, которые получили увечья или умерли вследствие увечья либо заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.06.2020 № 163-IIНС «О внесении изменения в статью 18 Закона Донецкой Народной Республики “О статусе военнослужащих”».