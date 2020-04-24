Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 24 Закона ДНР “О предупреждении распространения туберкулеза в ДНР”»

24 апреля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 24 Закона Донецкой Народной Республики “О предупреждении распространения туберкулеза в Донецкой Народной Республике”», принятый Народным Советом 24 апреля 2020 года.

Закон закрепляет социальные гарантии для лиц, работающих в должностях младших медицинских сестёр специализированных противотуберкулёзных учреждений и подразделений, в виде дополнительной надбавки за непрерывный стаж работы в зависимости от его длительности.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.04.2020 № 137-IIНС «О внесении изменения в статью 24 Закона Донецкой Народной Республики “О предупреждении распространения туберкулеза в Донецкой Народной Республике”».