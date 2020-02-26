Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 25 Закона ДНР “О статусе судей”»

26 февраля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 25 Закона Донецкой Народной Республики “О статусе судей”», принятый Народным Советом 21 февраля 2020 года.

Закон устанавливает возможность присваивать судьям Верховного Суда второй и третий квалификационные классы. Также вносится норма, согласно которой председателю Верховного Суда и его заместителям, а также судьям Апелляционного суда не может присваиваться второй квалификационный класс.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 21.02.2020 № 105-IIНС «О внесении изменения в статью 25 Закона Донецкой Народной Республики “О статусе судей”».