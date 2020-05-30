Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 25 Закона ДНР “О Верховном Суде ДНР”»

30 мая 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 25 Закона Донецкой Народной Республики “О Верховном Суде Донецкой Народной Республики”», принятый Народным Советом 26 мая 2020 года.

Закон временно, до образования Апелляционного суда ДНР, увеличивает численность состава Апелляционной палаты Верховного Суда до 20 судей.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.05.2020 № 154-IIНС «О внесении изменения в статью 25 Закона Донецкой Народной Республики “О Верховном Суде Донецкой Народной Республики”».