Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 2501 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”»

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Глава ДНР Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 2501 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», принятый Народным Советом 27 декабря 2019 года.

Закон продлевает до 31 декабря 2020 года срок действия нормы, закреплённой в пункте 2501.1 статьи 2501 Закона ДНР «О налоговой системе». В ней говорится о невозможности применения ставок налога в пятикратном размере к субъектам хозяйствования, которые осуществляют накопление и хранение отходов.  

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 27.12.2019 № 86-IIНС «О внесении изменения в статью 2501 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».

 

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