Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 275 Уголовного кодекса ДНР»

28 марта 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 275 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики», принятый Народным Советом 28 марта 2020 года.

Закон усиливает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее угрозу массового заболевания или отравления людей, ужесточив санкции, установленные статьёй 275 Уголовного кодекса ДНР.

Согласно Закону, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от трёх лет до пяти лет, либо лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от одного года до трёх лет, либо принудительными работами на срок от одного года до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Также нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности смерть человека, либо сопряжённое с умышленным созданием угрозы массового заболевания или отравления людей, наказывается штрафом в размере от одного миллиона рублей до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от четырёх до пяти лет, либо лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от трёх до пяти лет, либо принудительными работами на срок от трёх до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается принудительными работами на срок от четырёх до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 28.03.2020 № 113-IIНС «О внесении изменения в статью 275 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики».