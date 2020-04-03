Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 32 Закона ДНР “О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)”»

3 апреля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной «О внесении изменения в статью 32 Закона Донецкой Народной Республики “О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)”», принятый Народным Советом 3 апреля 2020 года.

Законом закрепляется право залогодержателя зарегистрировать ограничения (обременения) движимого имущества в виде залога до введения в действие порядка государственной регистрации таких ограничений.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 03.04.2020 № 118-IIНС «О внесении изменения в статью 32 Закона Донецкой Народной Республики “О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)”».