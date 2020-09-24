Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 39 Закона ДНР “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”»

24 сентября 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 39 Закона Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”», принятый Народным Советом 24 сентября.

Закон продлевает срок действия норм, предусматривающих наступление административной ответственности для владельцев транспортных средств за управления транспортным средством водителем, не указанным в страховом полисе, а также за не приобретение владельцем транспортного средства данного полиса, до 1 декабря 2020 года.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.09.2020 № 192-IIНС «О внесении изменения в статью 39 Закона Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”».