Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 39 Закона ДНР “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”»

30 июля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 39 Закона Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”», принятый Народным Советом 17 июля 2020 года.

Закон продлевает до 1 октября 2020 года отсрочку срока действия норм, касающихся наступления административной ответственности за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 17.07.2020 № 168-IIНС «О внесении изменения в статью 39 Закона Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”».