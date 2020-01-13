Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 39 Закона Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”»

13 января 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 39 Закона Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“», принятый Народным Советом 30 декабря 2019 года.

Законом предусмотрено продление до 1 июня 2020 года срока действия норм, регламентирующих вступление в силу положений Закона о наступлении административной ответственности за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 30.12.2019 № 89-IIНС «О внесении изменения в статью 39 Закона Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”».