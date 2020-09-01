Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 436 Закона Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”»

1 сентября 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 436 Закона Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике“», принятый Народным Советом 1 сентября.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 01.09.2020 № 180-IIНС «О внесении изменения в статью 436 Закона Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”».