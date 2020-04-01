Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 44 Закона ДНР “Об образовании”»

1 апреля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 44 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании”», принятый Народным Советом 27 марта 2020 года.

Закон устанавливает норму, согласно которой педагогические работники должны повышать квалификацию не реже одного раза в три года.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 27.03.2020 № 116-IIНС «О внесении изменения в статью 44 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании”».