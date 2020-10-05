Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 48 Закона ДНР “Об образовании”»

5октября 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 48 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании”», принятый Народным Советом 24 сентября.

Законом урегулирован вопрос, связанный с назначением руководителей образовательных организаций высшего профессионального образования, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, исходя из особенностей управления такими образовательными организациями и специфики образовательного процесса. Такие организации находятся в ведении республиканских органов исполнительной власти. В частности, речь идет о Донецкой академии внутренних дел МВД, Академии гражданской защиты МЧС.

Кроме того, закреплен порядок назначения руководителя Донецкой академии управления и государственной службы при Главе ДНР.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.09.2020 № 193-IIНС «О внесении изменения в статью 48 Закона Донецкой Народной Республики “Об образовании”».