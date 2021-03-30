Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 5 Закона Донецкой Народной Республики “О судебном сборе”»

30 марта 2021 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 5 Закона Донецкой Народной Республики “О судебном сборе”», принятый Народным Советом 26 марта.

Законом уточнён перечень лиц, освобождённых от уплаты судебного сбора.

Так, пункт 24 части 2 статьи 5 Закона ДНР «О судебном сборе» определяет, что от уплаты судебного сбора освобождены истцы, включая военнослужащих органов прокуратуры Донецкой Народной Республики. В то же время Закон ДНР «О прокуратуре» не предусматривает порядок прохождения военной службы в органах прокуратуры.

В связи с этим положения Закона ДНР «О судебном сборе» приведены в соответствие в указанной части. То есть из пункта 24 части 2 статьи 5 Закона ДНР «О судебном сборе» исключены слова «военнослужащие органов прокуратуры Донецкой Народной Республики».

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.03.2021 № 269-IIНС «О внесении изменения в статью 5 Закона Донецкой Народной Республики “О судебном сборе”».