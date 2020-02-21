Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 56 Закона ДНР “О налоговой системе”»

21 февраля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 56 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», принятый Народным Советом 21 февраля 2020 года.

Нормы, регулирующие порядок выявления, учёта, хранения и оценки бесхозяйного, конфискованного и другого имущества, которое переходит в собственность Донецкой Народной Республики, и распоряжения им, неприменимы в отношении бесхозяйной электрической энергии. Также Правительство ДНР наделяется полномочиями по определению и установлению порядка выявления, учёта и распоряжения электрической энергией, собственник которой неизвестен.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 21.02.2020 № 103-IIНС «О внесении изменения в статью 56 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».