Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 73-1 и 81 Закона ДНР “О Центральном Республиканском Банке ДНР”»

3 апреля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 731 и 81 Закона Донецкой Народной Республики “О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики”», принятый Народным Советом 3 апреля 2020 года.

Центральный республиканский банк наделяется преимущественным правом на обращение взыскания на денежные средства и имущество, выступающие предметом обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, которые были заключены с ним.

Для обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, заключённым с Центральным республиканским банком, на денежные средства и имущество, выступающие предметом обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, накладываются ограничения в виде залога.

Данные обременения имеют приоритет перед любыми видами ограничений (обременений) независимо от даты их возникновения и оформления.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 03.04.2020 № 119-IIНС «О внесении изменения в статью 731 и 81 Закона Донецкой Народной Республики “О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики”».