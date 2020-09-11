Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики “О рекламе”»

11 сентября 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики “О рекламе“», принятый Народным Советом 11 сентября.

Закон устанавливает разрешение на размещение рекламы финансовых операций, предусмотренных статьей 54 Закона ДНР «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», оказываемых ЦРБ, а также банками, филиалами иностранных банков, некредитными финансовыми организациями, юридическими лицами или физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, которые прошли регистрацию в ЦРБ ДНР и получили соответствующую лицензию, свидетельство.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 11.09.2020 № 188-IIНС «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики “О рекламе”».