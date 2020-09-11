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Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики “О рекламе”»

11 сентября 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики О рекламе“», принятый Народным Советом 11 сентября.

Закон устанавливает разрешение на размещение рекламы финансовых операций, предусмотренных статьей 54 Закона ДНР «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», оказываемых ЦРБ, а также банками, филиалами иностранных банков, некредитными финансовыми организациями, юридическими лицами или физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, которые прошли регистрацию в ЦРБ ДНР и получили соответствующую лицензию, свидетельство.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 11.09.2020 № 188-IIНС «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики “О рекламе”».

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