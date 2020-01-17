Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в статью 84 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”»

17 января 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 84 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”», принятый Народным Советом 15 января 2020 года.

Законом меняются ставки акцизного налога при ввозе на территорию ДНР отдельных видов подакцизной продукции, а именно нефтепродуктов и сжиженного газа.

Это касается следующих видов классификационных категорий подакцизной продукции «нефтепродукты, сжиженный газ»: «лёгкие дистилляты», «бензины специальные», «бензины моторные», «средние дистилляты», «керосин», «тяжёлые дистилляты», «масла смазочные, масла прочие», «для прочих целей».

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 15.01.2020 № 96-IIНС «О внесении изменения в статью 84 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”».