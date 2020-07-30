Вступил в силу Закон ДНР «О внесении изменения в Закон ДНР “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в ДНР”»

30 июля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”», принятый Народным Советом 17 июля 2020 года.

Закон закрепляет механизм осуществления межбюджетных трансфертов между бюджетами государственных внебюджетных фондов Донецкой Народной Республики.

Кроме того, Правительство ДНР наделяется полномочиями по утверждению порядка предоставления межбюджетных трансфертов между бюджетами государственных внебюджетных фондов Республики.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 17.07.2020 № 169-IIНС «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”».