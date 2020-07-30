Вступил в силу Закон ДНР «О вынужденных переселенцах» (ОБНОВЛЕНО)

31 июля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О вынужденных переселенцах», принятый Народным Советом 17 июля 2020 года.

Закон раскрывает понятие «вынужденный переселенец», что позволит исключить различное толкование понятия, определяющего круг лиц, пострадавших в результате ведения боевых действий на территории Донецкой Народной Республики.

Он определяет основания и порядок получения статуса вынужденного переселенца. Решением вопроса о признании физического лица вынужденным переселенцем будут заниматься комиссии по делам вынужденных переселенцев при советующих местных администрациях.

Установлены определённые права и обязанности как в отношении лиц, уже получивших статус вынужденного переселенца, так и тех, кто получил лишь свидетельство о регистрации ходатайства о признании физического лица вынужденным переселенцем.

Также закон обязывает республиканские органы исполнительной власти и местные администрации по определённым вопросам оказывать содействие указанным лицам в рамках своих полномочий.

Закон вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 17.07.2020 № 171-IIНС «О вынужденных переселенцах».