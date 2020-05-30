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Вступил в силу Закон ДНР «О запрете реабилитации и героизации нацистских коллаборационистов времён Великой Отечественной войны»

30 мая 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О запрете реабилитации и героизации нацистских коллаборационистов времён Великой Отечественной войны», принятый Народным Советом 26 мая 2020 года.

Закон устанавливает в Донецкой Народной Республике запрет на реабилитацию и героизацию нацистских коллаборационистов времён Великой Отечественной войны.

Также Закон предусматривает исчерпывающий перечень организаций нацистских коллаборационистов.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 26.05.2020 № 156-IIНС «О запрете реабилитации и героизации нацистских коллаборационистов времён Великой Отечественной войны».

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