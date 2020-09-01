Вступил в силу Закон ДНР «Об опеке и попечительстве»

1 сентября 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «Об опеке и попечительстве», принятый Народным Советом 17 июля 2020 года.

Закон регулирует отношения с участием как несовершеннолетних, так и совершеннолетних физических лиц, находящихся под опекой, попечительством, или нуждающихся в её установлении.

Он содержит задачи и принципы государственного регулирования отношений в сфере опеки и попечительства, определяет права и обязанности органов опеки и попечительства, упорядочивает процедуры установления и прекращения опеки и попечительства.

Также Закон предусматривает ответственность опекунов, попечителей и органов опеки и попечительства за нарушение прав и законных интересов подопечных.

Закон ДРН «Об опеке и попечительстве» был официально опубликован на сайте Народного Совета 30 июля 2020 года.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 17.07.2020 № 173-IIНС «Об опеке и попечительстве».