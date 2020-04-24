Вступил в силу Закон ДНР «Об особенностях взыскания денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении со службы в органах внутренних дел»

24 апреля 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «Об особенностях взыскания денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении со службы в органах внутренних дел», принятый Народным Советом 24 апреля 2020 года.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 24.04.2020 № 139-IIНС «Об особенностях взыскания денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении со службы в органах внутренних дел».