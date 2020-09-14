Вступил в силу Закон ДНР Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 60 Закона Донецкой Народной Республики «Об охране окружающей среды» и статьи 46 и 47 Закона Донецкой Народной Республики «О животном мире»

14 сентября 2020 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статью 60 Закона Донецкой Народной Республики “Об охране окружающей среды” и статьи 46 и 47 Закона Донецкой Народной Республики “О животном мире“», принятый Народным Советом 11 сентября.

Закон вносит изменения в Закон ДНР «Об охране окружающей среды», в соответствии с которыми Правительство наделяется полномочиями по учреждению Красной книги ДНР.

Кроме того, вносятся изменения в Закон ДНР «О животном мире», касающиеся уточнения полномочий в части разработки порядка ведения Красной книги и предусматривающие возможность применения на территории Республики Красной книги Украины до момента первого издания Красной книги ДНР.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР.

С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики от 11.09.2020 № 189-IIНС «О внесении изменений в статью 60 Закона Донецкой Народной Республики «Об охране окружающей среды» и статьи 46 и 47 Закона Донецкой Народной Республики «О животном мире».