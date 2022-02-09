Вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О ратификации протоколов в форме обмена письмами о внесении изменений в Договор в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции от 15 сентября 2021 года»

Сегодня, 9 февраля, на официальном сайте Народного Совета опубликован Закон Донецкой Народной Республики «О ратификации протоколов в форме обмена письмами о внесении изменений в Договор в форме обмена письмами о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции от 15 сентября 2021 года», принятый депутатами в ходе первого пленарного заседания весенней сессии 2022 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.