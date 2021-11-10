Вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О недрах»

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Сегодня, 10 ноября, на официальном сайте Народного Совета опубликован Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О недрах», принятый депутатами в ходе внеочередного пленарного заседания 3 ноября.
Таким образом, сегодня вступил в силу Закон, направленный на развитие нормативной правовой базы Донецкой Народной Республики в сфере геологического изучения, рационального использования и охраны недр.

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