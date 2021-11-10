Вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О недрах»

Сегодня, 10 ноября, на официальном сайте Народного Совета опубликован Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О недрах», принятый депутатами в ходе внеочередного пленарного заседания 3 ноября.

Таким образом, сегодня вступил в силу Закон, направленный на развитие нормативной правовой базы Донецкой Народной Республики в сфере геологического изучения, рационального использования и охраны недр.