17 февраля 2021 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об электронной подписи», принятый Народным Советом 5 февраля.

Принятие Закона способствует повышению информационной безопасности Донецкой Народной Республики и обеспечению требований к процессу осуществления аккредитации удостоверяющих центров государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений. Кроме того, Законом приводится в соответствие с Законом Донецкой Народной Республики «О Министерстве государственной безопасности» наименование республиканского органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере обеспечения государственной безопасности.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР. С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об электронной подписи”».