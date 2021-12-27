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Вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»

Сегодня, 27 декабря, на официальном сайте Народного Совета опубликован Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», принятый депутатами в ходе очередного пленарного заседания 24 декабря.
Закон регулирует вопросы организации поисковой работы по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребённых останков, по установлению имён погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечению их памяти.

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