Вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»

Сегодня, 27 декабря, на официальном сайте Народного Совета опубликован Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», принятый депутатами в ходе очередного пленарного заседания 24 декабря.

Закон регулирует вопросы организации поисковой работы по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребённых останков, по установлению имён погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечению их памяти.