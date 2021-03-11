Вступил в силу Закон «О внесении изменений в статьи 17 и 122 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе“» (видео)

Сегодня, 11 марта, вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в статьи 17 и 122 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе“», принятый депутатами на пленарном заседании 5 марта.

Закон приводит отдельные положения Закона «О налоговой системе» в соответствие с положениями Гражданского кодекса в части уточнения обязанностей налогоплательщиков предоставлять для постановки на учёт договоры аренды (субаренды), имущественного найма зданий и сооружений (их частей), торговых мест и объектов малых архитектурных форм в органы доходов и сборов по месту регистрации налогоплательщика (для физического лица – по месту жительства) не позднее пятого рабочего дня с даты подписания сторонами таких договоров.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР. С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики, в разделе «Законы» – «О внесении изменений в статьи 17 и 122 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе“».