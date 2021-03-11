Вступил в силу Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики» (видео)

Сегодня, 11 марта, вступил в силу Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики» принятый на пленарном заседании 5 марта.

Закон устанавливает уголовную ответственность за необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста. Кроме того, он дополняет Уголовный кодекс статьёй 311¹, которая устанавливает уголовную ответственность за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, и предусматривает штраф в размере от ста пятидесяти тысяч до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР. С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики, в разделе «Законы» – «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики».