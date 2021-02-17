Вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности”»

16 февраля 2021 года Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности”», принятый Народным Советом 5 февраля.

Закон позволяет исключить проверки субъектов хозяйственной деятельности по одним и тем же вопросам различными органами исполнительной власти, а также установить ограничительные требования к внеплановым проверкам не только по основаниям, но и по кругу вопросов, подлежащих проверке.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте Народного Совета ДНР. С полным текстом Закона можно ознакомиться на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики в разделе «Законы» – «Закон Донецкой Народной Республики “О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности”».